Футбол

Хедира может продолжить карьеру в АПЛМатч ТВ 01:59

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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». Сообщается, английский клуб уже обратился с предложением в команду из Турина.
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