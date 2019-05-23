Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

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