Футбол
Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Религия
Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным
Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.
Обновлено в 01:55
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В центре Рима загорелся автобус
Городской микроавтобус загорелся в четверг утром в историческом центре Рима на знаменитой улице Систина, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в муниципальной транспортной компании Atac.
Обновлено в 04:52
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Футбол
Симоне Индзаги может возглавить «Милан»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ
В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Наука
Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз
Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Общество
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Вершинин назвал возможное создание «арабской НАТО» опасным путем
В Москве считают важным не создавать дополнительных разделительных линий в регионе Ближнего Востока, это опасный путь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя возможное создание "арабской НАТО" против Ирана.
Обновлено в 05:22
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Технологии
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Политика
Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней
21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Шоу-бизнес
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости
Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.
Обновлено в 03:45
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду
Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
Обновлено в 05:48