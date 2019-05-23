Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

Религия Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.

Происшествия В центре Рима загорелся автобус Городской микроавтобус загорелся в четверг утром в историческом центре Рима на знаменитой улице Систина, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в муниципальной транспортной компании Atac.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.

Футбол Симоне Индзаги может возглавить «Милан» Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.

Политика ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Наука Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Общество Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Политика В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Армия и оружие Вершинин назвал возможное создание «арабской НАТО» опасным путем В Москве считают важным не создавать дополнительных разделительных линий в регионе Ближнего Востока, это опасный путь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя возможное создание "арабской НАТО" против Ирана.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Технологии «Яндекс» запустил «облачные рестораны» «Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).

Культура Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.

Политика Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней 21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Авто В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.

Происшествия В тоннеле московского метро застряли три поезда Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Шоу-бизнес Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Общество Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.