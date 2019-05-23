Футбол

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.
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«Ювентус» намерен расстаться с Хедирой. Игроком интересуется «Бавария»

Sport24.ru04:36

Хедира может продолжить карьеру в «Баварии» или «Монако»

Soccer.ru04:02

СМИ: Хедира может покинуть «Ювентус»

Спорт-Экспресс02:55

Хедира может покинуть «Ювентус» следующим летом

Газета.Ru03:47

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

Sportbox.RU03:36

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

Матч ТВ03:36

Хедира может покинуть «Ювентус» ради премьер-лиги

Советский спорт04:00
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Религия

Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным

Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.
Обновлено в 01:55
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В центре Рима загорелся автобус

Городской микроавтобус загорелся в четверг утром в историческом центре Рима на знаменитой улице Систина, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в муниципальной транспортной компании Atac.
Обновлено в 04:52
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Футбол

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ

В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Наука

Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз

Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Общество

Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Вершинин назвал возможное создание «арабской НАТО» опасным путем

В Москве считают важным не создавать дополнительных разделительных линий в регионе Ближнего Востока, это опасный путь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя возможное создание "арабской НАТО" против Ирана.
Обновлено в 05:22
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Технологии

«Яндекс» запустил «облачные рестораны»

«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Политика

Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней

21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто

В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Шоу-бизнес

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости

Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.
Обновлено в 03:45
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду

Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
Обновлено в 05:48
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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