Футбол

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.
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«Ювентус» намерен расстаться с Хедирой. Игроком интересуется «Бавария»

Sport24.ru04:36

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

Sportbox.RU03:36

Хедира может покинуть «Ювентус» ради премьер-лиги

Советский спорт04:00

Хедира может покинуть «Ювентус» следующим летом

Газета.Ru03:47

Хедира может продолжить карьеру в «Баварии» или «Монако»

Soccer.ru04:02

Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»

Матч ТВ03:36

СМИ: Хедира может покинуть «Ювентус»

Спорт-Экспресс02:55
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