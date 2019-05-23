Футбол
Хедира может покинуть «Ювентус» и перейти в «Баварию»Матч ТВ 03:36
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Tutto Juve, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немцем, который имеет проблемы со здоровьем. В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду
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Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
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Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
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Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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Армия и оружие
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По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
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Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Обновлено в 06:37
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
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Происшествия
Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» счета Навального
Замоскворецкий суд Москвы решил отменить арест счетов и ценных бумаг оппозиционера Алексея Навального, наложенный еще в 2013 г. при расследовании дела «Ив Роше», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:22
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Экономика
Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Религия
Власти Екатеринбурга готовят иски из-за ложной информации о храме
Власти Екатеринбурга подготовят исковые заявления из-за распространения в СМИ ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины жилых домов, сообщил в четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 05:54
Экономика
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«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
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Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
Обновлено в 07:30
Авто
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»
В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
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Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу
Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Политика
Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180
SpaceX Илона Маска в суде обвинила ВВС США в нарушении правил контракта за отказ предоставить ей контракт в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, сообщает CNBC со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 06:12