Футбол
Хедира и Дуглас Коста не сыграют в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»РИА Новости вчера в 17:50
Полузащитники "Ювентуса" Сами Хедира и Дуглас Коста пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" из-за проблем со здоровьем, сообщается на официальном сайте туринского футбольного клуба.
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Главный тренер «Ювентуса» подтвердил, что Хедира пропустит матч с «Атлетико» в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 14:34
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