Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТГазета.Ru вчера в 16:06

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» актёр Антон Хомятов, после случившегося он попал в реанимацию. По его словам, он сам написал заявление об уходе из МХАТ им. Горького два дня назад. Хомятов объяснил своё решение тем, что не хотел вступать в полемику с Бояковым.

с чего всё началось

В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считают, тут нет предмета для разговора.

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