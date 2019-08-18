Футбол
Хави выиграл первый трофей в тренерской карьереСпорт-Экспресс вчера в 20:20
Катарский "Аль-Садд", который возглавляет легенда "Барселоны" Хави, в матче за Кубок шейха Яссима обыграл "Аль-Духайль" — 1:0. Для испанского специалиста это первый трофей в карьере, для клуба — 70-й в истории.
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«Аль-Садд» Хави выиграл Кубок шейха Яссима. Это первый тренерский трофей испанца
Sports.ruвчера в 17:19
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