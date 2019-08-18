Футбол

Хави выиграл первый трофей в тренерской карьереСпорт-Экспресс вчера в 20:20

Катарский "Аль-Садд", который возглавляет легенда "Барселоны" Хави, в матче за Кубок шейха Яссима обыграл "Аль-Духайль" — 1:0. Для испанского специалиста это первый трофей в карьере, для клуба — 70-й в истории.
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Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере в своем третьем матче

Sport24.ru01:37

«Аль-Садд» Хави выиграл Кубок шейха Яссима. Это первый тренерский трофей испанца

Sports.ruвчера в 17:19

Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере

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Хави выиграл первый трофей на посту наставника «Аль-Садда» всего за три матча

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Хави выиграл первый трофей в качестве тренера

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Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере

Спорт-Экспрессвчера в 20:20

Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере

Sportbox.RU02:02
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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