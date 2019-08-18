Главным тренером "Аль-Садда" с недавних пор является легенда "Барселоны" Хави, который на протяжении четырёх сезонов выступал за катарский клуб в качестве игрока. Несмотря на то, что данный трофей испанец уже выигрывал, он стал первым для него в недавно начавшейся тренерской карьере.

Хави выиграл первый трофей в качестве тренера

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