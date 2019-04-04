Хави впервые стал чемпионом Катара по футболуВести.Ru вчера в 16:34

Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Катара по футболу. Он выступает за клуб "Аль-Садд", который досрочно выиграл национальный чемпионат.

Хави впервые стал чемпионом Катара по футболу

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