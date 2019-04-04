Футбол
Хави впервые стал чемпионом Катара по футболуВести.Ru вчера в 16:34
Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Катара по футболу. Он выступает за клуб "Аль-Садд", который досрочно выиграл национальный чемпионат.
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Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля и был госпитализирован
Народный артист России травмировал руку в результате падения, после чего спектакль был прерван, а актер направлен в больницу.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и непременно прийти на дебаты.
Обновлено в 01:27
Политика
В российских школах введут новую систему мер безопасности
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский пообещал представить программу на 100 дней президентства
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский представит программу на первый период президентства в ближайшее время, сообщили в его штабе.
Обновлено в 01:47
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Футбол
Моуриньо выбирает между «Интером» и «Ромой»
Португалец ведет переговоры с двумя клубами Серии "А" – миланским "Интером" и столичной "Ромой".
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Игры
Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы
Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Саратовский министр финансов ушел в отставку
Станислав Кошелев покинул пост министра финансов Саратовской области.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает
Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Экономика
Глава Совета директоров Swedbank покидает свой пост
Председатель совета директоров Swedbank Ларс Идемарк принял решение покинуть свой пост в связи с возросшим давлением в медиа из-за подозрений в отмывании денег, сообщается в пятницу в пресс-релизе банка.
Обновлено в 02:25
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Пользователи не оценили поведение дочери Оксаны Самойловой
Пользователи не оценили поведение дочери Оксаны Самойловой Девочка вновь столкнулась с критикой.
Обновлено в 02:24