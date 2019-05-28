Футбол

Хави возглавил катарский «Аль-Садд»РИА Новости 08:55

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави возглавил катарский клуб "Аль-Садд", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter. Хави перешел в "Аль-Садд" в 2015 году из "Барселоны", воспитанником которой он является.
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Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»

Советский спорт08:47

Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

Спорт-Экспресс08:34

«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером

Матч ТВ08:32

Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»

Sport24.ru08:28

Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»

Чемпионат08:04

«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренером

Sports.ru10:40

Легендарный хавбек «Барселоны» стал главным тренером арабского клуба

Sport.ru08:59
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Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
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США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019

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Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
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Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
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Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
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Политика

Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины

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Шоу-бизнес

Юлия Снигирь показала свадебное платье

На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
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Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

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Обновлено в 14:33
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
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Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
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Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

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Происшествия

В Москве велосипедист попал в массовое ДТП

На юге Москвы велосипедист попал в массовую аварию, передает ТАСС.
Обновлено в 14:56
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

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Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
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Эксперты считают, что она может выйти в свет 8 июня на церемонии «Войск света».
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Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан испанской «Барселоны» и вице-капитан национальной сборной Испании.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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