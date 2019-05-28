Футбол
Хави возглавил катарский «Аль-Садд»РИА Новости 08:55
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави возглавил катарский клуб "Аль-Садд", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter. Хави перешел в "Аль-Садд" в 2015 году из "Барселоны", воспитанником которой он является.
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Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Хоккей
Назван состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года
В 2019 году чемпионат мира по хоккею прошел в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 09:32
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два года
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Футбол
Игорь Денисов планирует завершить карьеру
Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
Обновлено в 14:59
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Политика
США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Музыка
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины
Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала свадебное платье
На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Москве велосипедист попал в массовое ДТП
На юге Москвы велосипедист попал в массовую аварию, передает ТАСС.
Обновлено в 14:56
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 11:59
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл может появиться на публике впервые после родов 8 июня
Эксперты считают, что она может выйти в свет 8 июня на церемонии «Войск света».
Обновлено в 02:32
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Футбол
Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»
"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Саратовской области подросток напал на школьницу
Обновлено в 04:30