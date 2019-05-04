Футбол
Хави станет главным тренером «Аль-Садда»Газета.Ru 08:46
Экс-футболист "Аль-Садда" Хави станет новымнаставкиков катарской команды, передает "Советский спорт". Легенда "Барселоны" недавно объявил о завершении карьеры игрока и теперь планирует попробовать себя на тренерском мостике.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c выдвижной камерой
Обновлено в 10:35
Общество
Данные из тотальной системы слежки КНР попали в Сеть
Система распознавания лиц автоматически сохраняет информацию о прохожих и отправляет на специальный сервер.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Политика
В Госдуме оценили планы Зеленского ответить России на выдачу паспортов
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 09:55
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский хочет добиться досрочных выборов в Раду
Избранный президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен провести досрочные выборы в Верховную раду, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:45
Здоровье
Эмиль хочет слышать
Эмиль нормально рос и развивался, но я стала замечать, что ребенок не реагирует на звонки телефона, лай собаки.
Обновлено в 02:27
Транспорт
Участниками мотопарада в Москве стали 10 тыс. человек
Заезд на мотоциклах по Садовому кольцу в Москве, приуроченный к открытию мотосезона, собрал около 10 тыс. участников.
Обновлено в 10:47
Спорт
Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техпрограмму на этапе Мировой серии
Российский микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева выиграл соревнования Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине в технической программе.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта
«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Московской области мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой
ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Подмосковье, байкер погиб, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС
Обновлено вчера в 09:53
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Политика
В Швеции заявили о стремлении к нормализации отношений с Россией
По словам премьер-министра, Россия является близким соседом Швеции, поэтому страна хочет поддерживать настолько хорошие отношения с РФ, насколько это возможно.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Кино
В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»
Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря
Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Кино
Поклонники космической саги отмечают День «Звездных войн»
Обновлено в 03:35