Футбол
Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»Sport24.ru 08:28
Катарский клуб «Аль-Садд» официально сообщил о назначении Хави главным тренером команды. Бывший капитан «Барселоны» начнет выполнять свои обязанности с нового сезона. Соглашение рассчитано до 2020 года.
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Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
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У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой
В новом клипе, выпущенном группировкой «Ленинград», актриса Алла Михеева мчится на свадьбу с солистом Сергеем Шнуровым на «Мерседесе».
Обновлено в 09:30
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Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
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Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
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Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
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Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
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Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
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Обновлено вчера в 13:52
Общество
В России создадут реестр лишенных прав родителей
Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".
Обновлено в 09:00
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
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Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:24
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
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Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
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Обновлено в 06:53
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
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В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии
Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Обновлено в 08:36
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Apple анонсировала новый iPod touch
Компания Apple представила новый iPod touch, оснащённый 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем ёмкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24