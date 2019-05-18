Футбол
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в ЛЧМатч ТВ 00:42
История показывает, что «Барса» выиграла Лигу чемпионов впервые, когда доминировала в футболе. Сейчас это не так, — отметил Хави. Напомним, последний раз каталонцы завоевывали Кубок Лиги чемпионов в 2015 году.
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Хави: «„Барселоне“ вновь нужно начать доминировать, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 23:42
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Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
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Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Энергетика
Аргентина решила стать нефтедобывающей державой
Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие
В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»
Обновлено вчера в 09:49
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Общество
Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы
Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
«На эстраде междусобойчик, который достал всю страну»: Прохор Шаляпин пожаловался на безработицу
В ходе беседы Прохор Шаляпин признался, что переживает из-за своей певческой карьеры.
Обновлено вчера в 13:20
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Кино
Американский ученый спрогнозировал финал «Игры престолов»
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы гражданство Украины
Сегодня действующий президент Украины Пётр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам, — написал Пономарёв в Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22