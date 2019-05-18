Футбол

Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в ЛЧМатч ТВ 00:42

История показывает, что «Барса» выиграла Лигу чемпионов впервые, когда доминировала в футболе. Сейчас это не так, — отметил Хави. Напомним, последний раз каталонцы завоевывали Кубок Лиги чемпионов в 2015 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в ЛЧ

Матч ТВ00:42

Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в ЛЧ

Sportbox.RU00:42

Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в Лиге чемпионов

Sport24.ru00:13

Хави: «„Барселоне“ вновь нужно начать доминировать, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Хави: «„Барселона“ должна доминировать на поле. Иначе взять ЛЧ невозможно»

Soccer.ruвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Энергетика

Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие

В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 22:02
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Обновлено вчера в 09:49
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Шоу-бизнес

Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой

Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:45
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

«На эстраде междусобойчик, который достал всю страну»: Прохор Шаляпин пожаловался на безработицу

В ходе беседы Прохор Шаляпин признался, что переживает из-за своей певческой карьеры.
Обновлено вчера в 13:20
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Кино

Американский ученый спрогнозировал финал «Игры престолов»

Обновлено вчера в 21:48
Политика

Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы гражданство Украины

Сегодня действующий президент Украины Пётр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам, — написал Пономарёв в Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное