Футбол

Хави провёл последний матч в карьереЧемпионат 15:53

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере. 39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
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Легенда «Барселоны» провел последний матч в карьере

Газета.Ru15:43

Легенда «Барселоны» Хави провел последний матч в карьере

Sport24.ru15:25

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Sportbox.RU15:22

«Аль-Садд» проиграл в последнем матче Хави

Советский спорт14:24

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Матч ТВ15:22

Хави в понедельник завершит профессиональную карьеру

Интерфакс-Спорт06:33

Легенда «Барселоны» Хави сегодня проведет свой последний матч в карьере

Спорт-Экспресс05:55
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Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
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«Евровидение-2019» выиграл представитель Нидерландов

По итогам голосования, победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade».
Обновлено 18 мая в 19:24
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Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
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Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Зеленский вступил в должность президента Украины

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Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

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Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
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Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

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Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
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В России растет спрос на автомобили с пробегом

Обновлено в 07:57
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
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Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
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Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Общество

Во вторник в Петербурге ожидается гроза

Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
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Игры

Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation

Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

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Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
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Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
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Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
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В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
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«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
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Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
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В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека

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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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