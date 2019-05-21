Хави провёл последний матч в карьереЧемпионат вчера в 15:53

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере. 39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Политика В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.

Хоккей Пьянов, Костин и Минеев вернулись в «Авангард» «Авангард» объявил о подписании контрактом с нападающим Валентином Пьяновым, защитником Максимом Минеевым и вратарем Денисом Костиным.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, чем кормят солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Автоспорт Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Происшествия Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.

Транспорт В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.

Политика Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление российского постпреда Василия Небензи.

Футбол Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Общество Экс-главу регулятора ценных бумаг КНР подозревают в махинациях Антикоррупционные органы Китая приступили к расследованию в отношении бывшего главы Государственного комитета по контролю над ценными бумагами Ли Шиюйя.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Экономика Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Шоу-бизнес Влад Топалов: «Сын страшно бесит» Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.

Политика В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.

Происшествия В Красноярске в ДТП с автобусом пострадал ребенок В пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю сообщили, что в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадал трехлетний ребенок.