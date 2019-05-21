Футбол

Хави провёл последний матч в карьереЧемпионат вчера в 15:53

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере. 39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
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Хави хочет начать тренерскую карьеру в Катаре

Спорт-Экспресс01:57

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Sportbox.RUвчера в 15:22

Хави: хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта

Чемпионатвчера в 22:59

Хави рассказал о будущих планах на тренерскую карьеру

Газета.Ruвчера в 23:30

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Матч ТВвчера в 15:22

Хави объяснил свое решение начать тренерскую карьеру в Катаре

Sport24.ru00:22

Хави в понедельник завершит профессиональную карьеру

Интерфакс-Спортвчера в 06:33
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Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Обновлено в 01:26
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Пьянов, Костин и Минеев вернулись в «Авангард»

«Авангард» объявил о подписании контрактом с нападающим Валентином Пьяновым, защитником Максимом Минеевым и вратарем Денисом Костиным.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:00
Автоспорт

Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Серьезное ДТП на Бежицкой в Брянске: ранен годовалый ребенок

Обновлено в 02:21
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали

Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление российского постпреда Василия Небензи.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Общество

Экс-главу регулятора ценных бумаг КНР подозревают в махинациях

Антикоррупционные органы Китая приступили к расследованию в отношении бывшего главы Государственного комитета по контролю над ценными бумагами Ли Шиюйя.
Обновлено в 01:59
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

Обновлено в 01:47
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:45
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Красноярске в ДТП с автобусом пострадал ребенок

В пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю сообщили, что в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадал трехлетний ребенок.
Обновлено в 01:25
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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