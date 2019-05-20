Футбол
Хави проведет последний матч в карьереМатч ТВ 06:26
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, ныне защищающий цвета катарского «Аль-Садда», 20 мая проведет последний матч в карьере.
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Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
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Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
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Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
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Обновлено в 14:35
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
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Обновлено в 05:33
Происшествия
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Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
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Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
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Политика
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
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Политика
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Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
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На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
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Общество
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