Футбол

Хави сыграл свой последний матч в карьереSoccer.ru 14:58

Легендарный испанский полузащитник Хави сегодня завершил свою карьеру футболиста, проведя последний матч за катарский "Аль-Садд". Клуб Хави уступил иранскому "Персеполису" (0:2) в матче Лиги чемпионов Азии.
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Хави: хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта

Чемпионат22:59

Легенда «Барселоны» провел последний матч в карьере

Газета.Ru15:43

Легенда «Барселоны» Хави сегодня проведет свой последний матч в карьере

Спорт-Экспресс05:55

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Sportbox.RU15:22

Хави потерпел поражение в последнем матче в карьере

Матч ТВ15:22

Хави в понедельник завершит профессиональную карьеру

Интерфакс-Спорт06:33

Легенда «Барселоны» Хави провел последний матч в карьере

Sport24.ru15:25
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Армия и оружие

Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии

Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено в 06:01
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus из-за проблем с тормозами

АвтоВАЗ отзывает в России 32 892 машины модели Lada Largus из-за возможных проблем с тормозной системой.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено в 05:59
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 23:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на резиновых лодках по реке

Алла устроила вчера для детей путешествие по реке.
Обновлено в 23:02
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:13
Происшествия

20 домов сгорело в деревне Киренского района

Обновлено в 23:17
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено в 23:00
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 22:01
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Общество

Глава Якутии выступил за отмену постановления №202

Глава республики Айсен Николаев 21 мая заявил, что рекомендует отменить 202-е постановление правительства региона, вызвавшее общественный резонанс, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Россиянин утонул на озере в Финляндии

Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено в 22:24
Общество

В Сочи установят памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154

Обновлено в 10:09
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Военные России и САР провели учения у Голанских высот

Российские военные полицейские и сирийские военнослужащие провели совместные учения на территории освобождённой сирийской провинции Эль-Кунейтра возле Голанских высот.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

Боевики напали на российскую базу в Сирии

19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
Обновлено в 20:01
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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