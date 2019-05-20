Футбол
Хави сыграл свой последний матч в карьереSoccer.ru 14:58
Легендарный испанский полузащитник Хави сегодня завершил свою карьеру футболиста, проведя последний матч за катарский "Аль-Садд". Клуб Хави уступил иранскому "Персеполису" (0:2) в матче Лиги чемпионов Азии.
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