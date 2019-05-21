Футбол

Хави проведет последний матч в карьереМатч ТВ вчера в 06:26

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, ныне защищающий цвета катарского «Аль-Садда», 20 мая проведет последний матч в карьере.
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Хави: Не могу взять «Феррари» или лайнер, нужно потренироваться на маленькой лодочке

Советский спорт04:45

Хави хочет начать тренерскую карьеру в Катаре

Спорт-Экспресс01:57

Хави объяснил свое решение начать тренерскую карьеру в Катаре

Sport24.ru00:22

Хави: «Хотел бы начать работу тренером в Катаре»

Матч ТВ02:38

Хави о «Барселоне»: «Не могу управлять „Феррари“ или лайнером. Нужно потренироваться на обычной машине или лодочке»

Sports.ru04:14

Легендарный игрок «Барселоны» хочет начать тренерскую карьеру

Газета.Ru02:38

Хави: «Хотел бы начать работу тренером в Катаре»

Sportbox.RU02:38
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Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика

Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 06:23
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
Обновлено в 06:35
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Обновлено в 06:32
Музыка

«Эскалибур»: Сергей Лазарев получит меч за участие в «Евровидении»

Обновлено в 05:56
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.
Обновлено в 05:30
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начала 2019 года в его части люди из Минобороны проводили опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Игры

Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой

Обновлено в 04:36
Политика

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам

Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ опубликовала сообщение в Facebook, в котором говорится, что подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики "Коммерсанта", "которые еще не уволены", заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию.
Обновлено в 06:46
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Политика

Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией

Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.
Обновлено в 05:08
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду

Обновлено в 06:03
Политика

Против Порошенко открыто дело о государственной измене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 06:22
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Форвард «Салавата» Георгий Бусаров перешёл в московское «Динамо»

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о переходе Георгия Бусарова в московское «Динамо».
Обновлено в 04:26
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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