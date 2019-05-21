Футбол
Хави проведет последний матч в карьереМатч ТВ вчера в 06:26
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, ныне защищающий цвета катарского «Аль-Садда», 20 мая проведет последний матч в карьере.
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Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика
Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов
Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 06:23
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
Обновлено в 06:35
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.
Обновлено в 05:30
Происшествия
На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»
Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начала 2019 года в его части люди из Минобороны проводили опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимации
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие
Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам
Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ опубликовала сообщение в Facebook, в котором говорится, что подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики "Коммерсанта", "которые еще не уволены", заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию.
Обновлено в 06:46
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Политика
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.
Обновлено в 05:08
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье
Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Происшествия
Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду
Обновлено в 06:03
Политика
Против Порошенко открыто дело о государственной измене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 06:22
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Форвард «Салавата» Георгий Бусаров перешёл в московское «Динамо»
«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о переходе Георгия Бусарова в московское «Динамо».
Обновлено в 04:26