Футбол

Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионовБомбардир.ру вчера в 23:12

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Главный тренер «Аль-Садд» Хави потерял один из своих кроссовок во время матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Духаиля». При счете 1:1 в гостевом для испанца матче мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля».
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