Футбол
Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионовБомбардир.ру вчера в 23:12
Главный тренер «Аль-Садд» Хави потерял один из своих кроссовок во время матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Духаиля». При счете 1:1 в гостевом для испанца матче мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля».
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Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов (ФОТО)
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Хави потерял кроссовку, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов
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«Аль-Садд» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Хави. Видео
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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