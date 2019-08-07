Футбол

Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионовБомбардир.ру 23:12

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Главный тренер «Аль-Садд» Хави потерял один из своих кроссовок во время матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Духаиля». При счете 1:1 в гостевом для испанца матче мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля».
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