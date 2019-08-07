Футбол
Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионовБомбардир.ру 23:12
Главный тренер «Аль-Садд» Хави потерял один из своих кроссовок во время матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Духаиля». При счете 1:1 в гостевом для испанца матче мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о статусе Порошенко в уголовных делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, в каком статусе находится бывший президент страны Петр Порошенко по факту уголовных дел.
Обновлено в 16:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Обновлено вчера в 23:32
Теннис
Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.
Обновлено в 15:44
Авто
Российский автомобильный рынок в июле показал падение продаж
Аналитикам удалось подвести итоги продаж, совершенных на российском транспортном рынке в июле.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Обновлено в 10:17
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Политика
Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию
Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес
Бойфренд Кайли Дженнер засыпал ее особняк лепестками роз
Известная модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала на видео в Инстаграме, какой сюрприз ей преподнес бойфренд, музыкант Трэвис Скотт.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Общество
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
В бельгийском Льеже примерно десять лет назад житель приобрел картину, которая может стоить €30 млн. Об этом сообщает The Brussels Times.
Обновлено в 20:15
Интернет
Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров
Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
Обновлено в 07:53
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Технологии
Трамп назвал компьютерные игры главным стимулятором массовых убийств
Дональд Трамп и члены Республиканской партии в очередной раз связали видеоигры с применением огнестрельного оружия после двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах в эти выходные.
Обновлено в 23:19
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00