Хави объявил о завершении карьеры по окончании сезонаVprognoze.ru 13:39

Экс-игрок «Барселоны» и национальной команды Испании Хави объявил о завершении спортивной карьеры по окончании нынешнего сезона. Также, футболист, который сейчас защищает цвета катарского «Аль-Садд» объявил о намерении стать тренером.

Хави объявил о завершении карьеры по окончании сезона

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