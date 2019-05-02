Футбол

Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру вчера в 11:23

Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
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Наследник Гвардьолы, крестный отец Месси. Хави завершает карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 16:08

Хави завершил игровую карьеру. Он станет тренером

Sport24.ruвчера в 16:06

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

РИА Новостивчера в 11:13

Хави объявил, что завершит карьеру по окончании сезона

Матч ТВвчера в 11:59

Бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры

RT на русскомвчера в 11:16

Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Чемпионатвчера в 12:13

Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото

Sports.ruвчера в 14:09
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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика

В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате

Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Происшествия

Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

Обновлено в 02:43
Хоккей

Прохоркин: хоккейные термины по-английски выучил благодаря Торчетти

Российский хоккеист Николай Прохоркин, договорившийся об однолетнем контракте с "Лос-Анджелес Кингз", рассказал РИА Новости, что хоккейную терминологию на английском языке он выучил благодаря общению с американским тренером Джоном Торчетти.
Обновлено в 01:20
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Политика

Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта

Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Технологии

В Вашингтоне разрешили доставку грузов с помощью роботов

Вскоре на тротуарах и пешеходных переходах штата Вашингтон появятся роботы для доставки грузов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом

Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Энергетика

Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:54
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Космос

NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов

NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае

В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Музыка

Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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