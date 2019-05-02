Футбол
Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 11:23
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено в 18:49
Политика
Кушнер рассказал о плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта
Зять Трампа пообещал, что в нем будут учтены "все предыдущие попытки" урегулирования палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Путешествия
Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Собчак трогательно поздравила маму Нарусову с днем рождения
Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети поздравление своей матери, сенатору Людмиле Нарусовой, по случаю ее дня рождения.
Обновлено в 10:30
Политика
Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы
В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:27
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено в 14:09
Наука
В Китае разработали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Разработчики из Китая представили керамический композит для гиперзвуковых самолетов.
Обновлено в 17:05
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено в 12:00
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны
Премьер Тереза Мэй попросила главу британского министерства обороны Гэвина Уильямсона уйти в отставку. Причиной названа утрата доверия.
Обновлено вчера в 13:23
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено в 21:42
Экономика
Exxon вложит $2 млрд в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в США
ExxonMobil намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в американском штате Техас, сообщила компания.
Обновлено в 16:00
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:32
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено в 18:48
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07