Футбол

Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 11:23

Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
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Наследник Гвардьолы, крестный отец Месси. Хави завершает карьеру

Спорт-Экспресс16:08

Бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры

RT на русском11:16

Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

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Хави объявил, что завершит карьеру по окончании сезона

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Хави завершил игровую карьеру. Он станет тренером

Sport24.ru16:06

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

РИА Новости11:13

Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото

Sports.ru14:09
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
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Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
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После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
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Зять Трампа пообещал, что в нем будут учтены "все предыдущие попытки" урегулирования палестино-израильского конфликта.
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Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети поздравление своей матери, сенатору Людмиле Нарусовой, по случаю ее дня рождения.
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Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:27
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В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено в 14:09
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В Китае разработали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Разработчики из Китая представили керамический композит для гиперзвуковых самолетов.
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Обновлено в 12:00
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Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
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Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
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Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
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Мэй отправила в отставку министра обороны

Премьер Тереза Мэй попросила главу британского министерства обороны Гэвина Уильямсона уйти в отставку. Причиной названа утрата доверия.
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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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ExxonMobil намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в американском штате Техас, сообщила компания.
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Обновлено в 12:47
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Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

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Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Кино

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
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На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
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Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
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Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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