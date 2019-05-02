Футбол

Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 11:23

Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
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Наследник Гвардьолы, крестный отец Месси. Хави завершает карьеру

Спорт-Экспресс16:08

Хави завершил игровую карьеру. Он станет тренером

Sport24.ru16:06

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

РИА Новости11:13

Хави объявил, что завершит карьеру по окончании сезона

Матч ТВ11:59

Бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры

RT на русском11:16

Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Чемпионат12:13

Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото

Sports.ru14:09
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Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Космос

В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики

Международная группа учёных из астрономических обсерваторий Китая и Японии нашли доказательства того, что Млечный путь способен сливаться с карликовыми галактиками.
Обновлено в 03:24
Футбол

Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“»

Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.
Обновлено в 16:41
Политика

Эрдоган поддержал включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»

Включение Боснии и Герцеговины в проект реализации газопровода «Турецкий поток» поддерживают в Турции.
Обновлено в 15:07
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле

Спасатели тушат возгорание площадью 400 кв. м в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в центре Орла.
Обновлено в 12:27
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Футбол

Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, насколько сложнее тренировать в Италии.
Обновлено в 10:49
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Экономика

Exxon вложит $2 млрд в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в США

ExxonMobil намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в американском штате Техас, сообщила компания.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Космос

Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Гаджеты

Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное

По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Наука

Эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, находящуюся в Сирии.
Обновлено в 15:25
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным

Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади

Обновлено в 09:39
Общество

В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег

Обновлено в 17:30
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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