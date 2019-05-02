Футбол
Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 11:23
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Международная группа учёных из астрономических обсерваторий Китая и Японии нашли доказательства того, что Млечный путь способен сливаться с карликовыми галактиками.
Обновлено в 03:24
Футбол
Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“»
Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.
Обновлено в 16:41
Политика
Эрдоган поддержал включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»
Включение Боснии и Герцеговины в проект реализации газопровода «Турецкий поток» поддерживают в Турции.
Обновлено в 15:07
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле
Спасатели тушат возгорание площадью 400 кв. м в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в центре Орла.
Обновлено в 12:27
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции
Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Футбол
Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»
Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, насколько сложнее тренировать в Италии.
Обновлено в 10:49
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Экономика
Exxon вложит $2 млрд в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в США
ExxonMobil намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в американском штате Техас, сообщила компания.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Гаджеты
Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное
По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, находящуюся в Сирии.
Обновлено в 15:25
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Обновлено в 17:30