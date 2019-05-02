Хави объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру вчера в 11:23

Кино Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.

Авто Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.

Происшествия В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.

Политика Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Общество В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Авто Jaguar представил кроссовер E-Pace в спецверсии Checkered Flag Британский автопроизводитель Jaguar презентовал кроссовер E-Pace в специальном исполнении Checkered Flag.

Армия и оружие В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Политика Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев «В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Происшествия Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.

Экономика ЮГК в 2019 г планирует увеличить добычу золота почти на 6% - до 18 тонн АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует в 2019 году увеличить добычу золота на 1 тонну (5,9%) по сравнению с прошлым годом — до 18 тонн, сообщил РИА Новости в четверг президент УК ЮГК Константин Струков.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.