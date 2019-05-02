Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезонаРИА Новости 11:13

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

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