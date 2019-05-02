Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезонаРИА Новости 11:13

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
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Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Чемпионат12:13

Хави объявил, что завершит карьеру по окончании сезона

Матч ТВ11:59

Хави объявил о завершении карьеры и рассказал, чем займется в будущем

Sport24.ru10:52

Бывший капитан «Барселоны» Хави объявил о завершении карьеры

RT на русском11:16

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

РИА Новости11:13

Чемпион мира и Европы испанец Хави по окончании сезона завершит карьеру футболиста

ТАСС11:22

Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото

Sports.ru14:09
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Политика

Французская энергетическая компания высказалась за «Северный поток-2»

Как отметили в компании, СПГ из США не сможет полностью заменить другие поставки Представитель французской энергетической компании Engie Гордон Уотерс во время выступления на форуме высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 14:02
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у посетителей

Владимир Путин на официальной основе разрешил кассирам кинотеатров в России требовать у посетителей паспорт.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Кино

Фильм Тарантино вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

Обновлено в 11:11
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Наталья Рудова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем

Новый пост актрисы Натальи Рудовой в Instsgram заставил поволноваться поклонников.
Обновлено в 10:05
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Гаджеты

Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы

Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Футбол

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»

Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Космос

Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Авто

Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Хоккей

Нападающие Шипачев и Индрашис остаются в московском «Динамо»

Нападающие Вадим Шипачев и Микс Индрашис продолжат выступать за московское «Динамо», сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

Обновлено вчера в 16:51
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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