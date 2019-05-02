Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезонаРИА Новости 11:13
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Политика
Французская энергетическая компания высказалась за «Северный поток-2»
Как отметили в компании, СПГ из США не сможет полностью заменить другие поставки Представитель французской энергетической компании Engie Гордон Уотерс во время выступления на форуме высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у посетителей
Владимир Путин на официальной основе разрешил кассирам кинотеатров в России требовать у посетителей паспорт.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем
Новый пост актрисы Натальи Рудовой в Instsgram заставил поволноваться поклонников.
Обновлено в 10:05
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Гаджеты
Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Футбол
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»
Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Хоккей
Нападающие Шипачев и Индрашис остаются в московском «Динамо»
Нападающие Вадим Шипачев и Микс Индрашис продолжат выступать за московское «Динамо», сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено вчера в 16:51