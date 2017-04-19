Футбол

Хави не видит шансов на возвращение Неймара в «Барселону»
Бомбардир.ру
00:18

Бывший капитан «Барселоны» Хави не видит шансов на возвращение форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Бомбардир.ру00:18

Подробнее о событии

Хави: «У Неймара нулевые шансы вернуться в „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 23:03

Хави: «Не вижу ни единого шанса на возвращение Неймара в „Барселону“»

Soccer.ruвчера в 22:57

Легенда «Барселоны» оценил шансы на возвращение Неймара в клуб

Газета.Ruвчера в 22:47

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

Хави – о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: нулевые шансы

Чемпионатвчера в 22:14

Хави не видит шансов на возвращение Неймара в «Барселону»

Бомбардир.ру00:18
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 00:35
Футбол

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»

Первый игровой день откроется матчами «Ахмата» с ЦСКА и «Локомотива» с «Уралом».
Обновлено в 00:16
Футбол

Совет футбольных ассоциаций предложил изменить правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, обсудил возможное внесение изменений в правила футбола.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Рафинья: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждают возвращение Неймара»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 00:18
Футбол

Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии

Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
Обновлено в 00:30
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:21
Футбол

Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»

Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 00:32
Футбол

«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
Обновлено вчера в 23:20
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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