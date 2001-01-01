Футбол
Хави назвал лучшего игрока в истории футболаSport.ru 02:59
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави оценил игровые качества аргентинца Лионеля Месси, назвав того лучшим игроком в истории футбола. Хави заявил, что Месси изо дня в день доказывает всем специалистам и болельщикам, что является лучшим футболистом в истории.
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Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Мелкие неисправности Renault Kaptur
Проблему устранили, но местные "мастера" так установили панель, что теперь при езде она издавала "душещипательные" звуки.
Обновлено в 02:33
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Политика
В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине
«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование или подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине», — отмечается в резолюции.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Петербурге снова эвакуируют школы
В четверг, 21 марта, около девяти часов утра в Петербурге началась эвакуация школы №54 на улице Маршала Казакова и школы №500 на Госпитальной улице.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Спорт
Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира
В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Политика
Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что испытывает огромное сожаление переносом сроков на три месяца выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Наука
В Великом Новгороде нашли мост X века
В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
Обновлено вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянии
Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Обновлено 19 марта в 21:21
Политика
Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество
Более 10 предприятий Москвы впервые проведут бесплатные экскурсии
В Москве 11 крупнейших предприятий с 28 по 30 марта проведут бесплатные экскурсии для всех желающих.
Обновлено в 01:26
Общество
Представлен новый министр природных ресурсов Саратовской области
Ранее занимал должности председателя комитета лесного хозяйства Саратовской области (2007 – 2008), генерального директора ООО "Гидроресурсы" (2009 – 2011), министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2015 – 2017), директора филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Саратовской области" (2011 – 2015, 2018 – 2019).
Обновлено в 02:43
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика
Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33