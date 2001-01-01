Футбол

Хави назвал лучшего игрока в истории футболаSport.ru 02:59

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави оценил игровые качества аргентинца Лионеля Месси, назвав того лучшим игроком в истории футбола. Хави заявил, что Месси изо дня в день доказывает всем специалистам и болельщикам, что является лучшим футболистом в истории.
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Хави считает Месси лучшим игроком в истории

Спорт-Экспрессвчера в 21:01

Хави: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

Матч ТВ02:03

Хави: «Месси – лучший футболист в истории»

Soccer.ru00:54

Хави назвал лучшего игрока в истории футбола

Sport.ru02:59

Хави: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

Sportbox.RU02:03

Хави: «Месси - лучший игрок в истории»

Евро-футбол.ру19 марта в 16:29
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Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко

Обновлено вчера в 22:45
Авто

Мелкие неисправности Renault Kaptur

Проблему устранили, но местные "мастера" так установили панель, что теперь при езде она издавала "душещипательные" звуки.
Обновлено в 02:33
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Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Политика

В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине

«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование или подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине», — отмечается в резолюции.
Обновлено в 01:16
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Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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Футбол

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

В Петербурге снова эвакуируют школы

В четверг, 21 марта, около девяти часов утра в Петербурге началась эвакуация школы №54 на улице Маршала Казакова и школы №500 на Госпитальной улице.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено вчера в 02:11
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Спорт

Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира

В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Спорт

Загитова завершила процедуру допинг-тестирования на ЧМ в 3 часа ночи

Обновлено в 01:29
Политика

Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что испытывает огромное сожаление переносом сроков на три месяца выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Наука

В Великом Новгороде нашли мост X века

В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
Обновлено вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянии

Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Обновлено 19 марта в 21:21
Политика

Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue

Обновлено вчера в 05:35
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество

Более 10 предприятий Москвы впервые проведут бесплатные экскурсии

В Москве 11 крупнейших предприятий с 28 по 30 марта проведут бесплатные экскурсии для всех желающих.
Обновлено в 01:26
Общество

Представлен новый министр природных ресурсов Саратовской области

Ранее занимал должности председателя комитета лесного хозяйства Саратовской области (2007 – 2008), генерального директора ООО "Гидроресурсы" (2009 – 2011), министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2015 – 2017), директора филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Саратовской области" (2011 – 2015, 2018 – 2019).
Обновлено в 02:43
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:04
Политика

Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан

Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности

В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
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Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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