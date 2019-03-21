Футбол
Хави назвал Месси лучшим футболистом в историиSport24.ru 06:01
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал нападающего каталонской команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
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Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Общество
Власти назвали сумму взысканных с пользователей «Платона» штрафов
Ространснадзор в 2018 году взыскал с нарушителей в системе "Платон" штрафы на 1,4 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Виктора Басаргина.
Обновлено в 06:21
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Экономика
Citigroup решил продать золото Венесуэлы
Американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы в счет непогашенного кредита.
Обновлено в 04:45
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Авто
У Suzuki появится аналог кроссовера Toyota RAV4
Выяснилось, что Suzuki разработает новые гибридные модели на базе кроссовера Toyota RAV4 и универсала Corolla Touring Sports, а также получит доступ к использованию гибридной установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено в 04:29
Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено вчера в 09:29
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически
Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Здоровье
«Трезвая Россия» сообщила о поддержке запрета продажи алкоголя до 21 года в 55 регионах
Более 60% - 55 регионов России - поддержали инициативу об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, в 28 субъектах прошли слушания по данному вопросу, сообщила пресс-служба федерального проекта «Трезвая Россия».
Обновлено в 04:13
Политика
Аваков назвал пиаром обещания Саакашвили прилететь на Украину
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков счел планы бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили прилететь на Украину «пиаром за 300 долларов».
Обновлено в 02:30
Хоккей
НХЛ объявила даты и места проведения Global Series-2019
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что "Баффало", "Чикаго", "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" примут участие в Global Series-2019.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице
В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым.
Обновлено в 04:05
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Ямальский омбудсмен раскритиковал стройки и медицину на Ямале
Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак жестко раскритиковал сферу строительства и здравоохранения в округе.
Обновлено в 02:44