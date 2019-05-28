Футбол

Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»Sport24.ru 08:28

Катарский клуб «Аль-Садд» официально сообщил о назначении Хави главным тренером команды. Бывший капитан «Барселоны» начнет выполнять свои обязанности с нового сезона. Соглашение рассчитано до 2020 года.
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Хави возглавил катарский «Аль-Садд»

РИА Новости08:55

Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»

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Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

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Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»

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