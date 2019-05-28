Футбол

Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»Советский спорт 08:47

Последним матчем Хави в карьере стала игра Аль-Садда с иранским Персеполисом (0:2) в азиатской Лиге чемпионов. 39-летний испанец имеет 32 трофея в карьере. На его счету 858 матчей за Барселону и Аль-Садд, а также 133 игры за сборную Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»

Чемпионат08:04

Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

Спорт-Экспресс08:34

«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером

Матч ТВ08:32

Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»

Sport24.ru08:28

Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»

Советский спорт08:47

«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренером

Sports.ru10:40

Легендарный хавбек «Барселоны» стал главным тренером арабского клуба

Sport.ru08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Происшествия

Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Гаджеты

Xiaomi выпустила дешевого «убийцу флагманов»

Обновлено в 12:31
Политика

Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:38
Общество

С 1 июня в Москве откроются свыше 100 зон отдыха у воды

Обновлено в 11:12
Хоккей

«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошедшего сезона

Финский "Йокерит" возглавил рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину

Обновлено в 05:43
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Гаджеты

В Сеть «слили» фото тёмной темы в iOS 13

Главной особенностью стал Dark mode — темную тему можно будет включить в настройках смартфона.
Обновлено в 11:56
Политика

В МИД России вызвали посла Испании

Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика

Украина договорилась с МВФ подготовить новую программу сотрудничества

Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая призвана дать толчок для развития страны.
Обновлено в 12:21
ЖКХ

На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Политика

Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Авто

Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер

Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.
Обновлено в 08:14
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено вчера в 11:55
Спорт

Названы российские города, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Обновлено в 12:20
Общество

В российских школах появится новый предмет – ЗОЖ

Как заявила руководитель Минздрава РФ Вероника Скворцова, к 2020 году в отечественных учебных заведениях могут появиться новые программы обучения, направленные на формирование здорового образа жизни.
Обновлено в 08:50
Политика

В Косово освободили задержанного россиянина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Авто

Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:47
Культура

На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак

На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
Обновлено в 12:38
Политика

РЖД готовит упрощение изъятия земель под проекты магистрального плана

Минтранс РФ совместно с РЖД прорабатывает документ об упрощении процедуры изъятия земель под проекты магистрального плана развития инфраструктуры по аналогии Олимпийского опыта, сообщил замгендиректора компании Андрей Макаров.
Обновлено в 12:04
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
Космос

Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на «Армии-2019»

Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан испанской «Барселоны» и вице-капитан национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное