Футбол
Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»Советский спорт 08:47
Последним матчем Хави в карьере стала игра Аль-Садда с иранским Персеполисом (0:2) в азиатской Лиге чемпионов. 39-летний испанец имеет 32 трофея в карьере. На его счету 858 матчей за Барселону и Аль-Садд, а также 133 игры за сборную Испании.
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«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошедшего сезона
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В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
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Кононов остается главным тренером «Спартака»
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Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек
В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Авто
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Космос
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Политика
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Обновлено в 09:03
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Культура
На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак
На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
Обновлено в 12:38
Политика
РЖД готовит упрощение изъятия земель под проекты магистрального плана
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Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
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Обновлено в 08:09
Космос
Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на «Армии-2019»
Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
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