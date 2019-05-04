Футбол

Хави станет главным тренером «Аль-Садда»Sport24.ru 05:25

Чемпион мира и Европы Хави станет главным тренером катарского «Аль-Садда». Последние четыре года 39-летний испанец был играющим тренером клуба, но решил завершить карьеру игрока в конце этого сезона. По информации AS, Хави уже подписал с «Аль-Саддом» однолетний контракт.
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СМИ: Хави возглавит «Аль-Садд»

RT на русском05:43

Источник: Хави начнет тренерскую карьеру в футбольном клубе «Аль-Садд»

Советский спорт05:32

Хави может возглавить «Бетис»

Спорт-Экспресс02:07

Хави возглавит «Аль-Садд»

Чемпионат05:14

СМИ: Хави может возглавить «Бетис»

Матч ТВ02:56

Хави станет главным тренером «Аль-Садда»

Sport24.ru05:25

Хави возглавит «Аль-Садд». Контракт до 2020 года

Sports.ru04:42
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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