Футбол
Хави станет главным тренером «Аль-Садда»Sport24.ru 05:25
Чемпион мира и Европы Хави станет главным тренером катарского «Аль-Садда». Последние четыре года 39-летний испанец был играющим тренером клуба, но решил завершить карьеру игрока в конце этого сезона. По информации AS, Хави уже подписал с «Аль-Саддом» однолетний контракт.
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