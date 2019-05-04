Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд»Vprognoze.ru 05:59

Напомним, большую часть карьеры Хави защищал цвета "Барселоны", за которую провел 769 игр и забил 85 голов. В 2015 году испанский полузащитник перебрался в «Аль-Садд» и сыграл 84 матча за клуб, забив 22 гола и сделав 28 результативных передач. Также на счету Хави 133 матча за сборную Испании.

Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд»

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