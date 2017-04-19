Бывший полузащитник "Барселоны" Хави скептически относится к слухам о возможном возвращении нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонский клуб.

Хави: «Не вижу ни единого шанса на возвращение Неймара в „Барселону“»

Футбол Футбол Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.

Футбол Футбол IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.

Футбол Футбол Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.

Футбол Футбол Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.

Футбол Футбол Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.

Футбол Футбол Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.

Футбол Футбол Глеб установил рекорд среди белорусов по количеству матчей за карьеру Ранее экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» делил первую строчку рейтинга с Александром Юревичем, закончившим карьеру игрока в 2017 году.

Футбол Футбол Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.

Футбол Футбол «Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу» Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.

Футбол Футбол Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.

Футбол Футбол УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.