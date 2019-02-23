Футбол
Хави Мартинес принес «Баварии» победу над «Гертой»LiveSport.ru вчера в 11:34
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
|46′
Джошуа Киммих
|51′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|58′
Хави Мартинес
|62′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
|67′
|79′
Саломон Калу
Деннис Ястшембски
|79′
Арне Майер
Палько Дардаи
|84′
Карим Рекик
Хамес Родригес
|90′+1′
|62%
|Владение мячом
|38%
|85%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|6
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
11
Родригес
8
Мартинес
22
Гнабри
9
Левандовски
25
Мюллер
22
Ярстейн
5
Штарк
28
Лустенбергер
4
Рекик
20
Лазаро
15
Груйич
10
Дуда
24
Дардаи
17
Миттельштедт
27
Зельке
32
Ястшембски
Герта
Расстановка 3‑5‑2
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над берлинской «Гертой» (1:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Единственный мяч был забит на 63-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Герту», «Вольфсбург» разгромил «Боруссию» М
Sports.ru22 февраля в 09:35
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара
Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
Обновлено в 00:27
Политика
Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России
Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
Обновлено в 01:03
Политика
В Молдавии начались парламентские выборы
В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено вчера в 02:55
Транспорт
В России изменились правила посадки в самолёт
В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
Обновлено в 02:45
Политика
Беспорядки в Венесуэле: есть жертвы, сотни раненых
Сообщается, что в результате беспорядков 300 человек ранены и двое погибли. Демонстранты пытаются доставить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Семья Немцова сочла, что следствие не ищет заказчиков убийства
Семья Бориса Немцова, считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика, заявила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы его дочери Жанны.
Обновлено в 01:47
Спорт
Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне
Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка
Решение об участии MARUV в Евровидении примут в течение двух суток
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов
В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку
Боливарианский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, вышедших на улицы для того, чтобы поддержать Венесуэлу.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Мейтин: «Запрет пива ничего не решил. Чуда не произошло»
Жизнь показала, что запрет пива ничего не решил.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В центре Москвы у студента украли золотые часы за миллион рублей
В центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые часы, стоимость которых превышает миллион рублей.
Обновлено в 02:12
Авто
Российские автомобилисты стали экономить на своих машинах
В 2018 году 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей
Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Поезд с трофейным сирийским оружием отправился по России
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля
Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.
Обновлено в 02:09
Политика
Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы
«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Под Самарой похоронили мужчину, чей гроб простоял перед правительством
Сегодня, 22 февраля, в поселке Мирном Самарской области похоронили мужчину, гроб с которым его бывшая супруга принесла к правительству региона, сообщает местный портал 63.ru со ссылкой на родственницу мужчины Анну Плотникову.
Обновлено 22 февраля в 05:18