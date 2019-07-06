Футбол
Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за СуперкубокСпорт-Экспресс 09:07
Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом". Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 19 часов по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Гаджеты
Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток
Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:55
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Футбол
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 01:59
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга
Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза
МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»
«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский назначил нового главу Закарпатской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Космос
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Авто
В Сети рассказали про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Обновлено в 10:23
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22