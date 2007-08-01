Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом". Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 19 часов по московскому времени.

Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за Суперкубок

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