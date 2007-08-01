Футбол
Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за СуперкубокСпорт-Экспресс 09:07
Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом". Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 19 часов по московскому времени.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Создатель перевернувшегося под Туапсе катера назвал причины трагедии
Как ранее сообщал «ФедералПресс», трагедия произошла 5 июля в районе поселка Джубга. Прогулочный катер ушел под воду в 100 метрах от берега.
Обновлено в 00:26
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Происшествия
Девочка семи лет попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Обновлено 04 июля в 23:42
Политика
Глава СБУ сравнил начальника львовского управления с Джеймсом Бондом
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Маркияну Мальскому возглавить Львовскую область.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика
Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией
Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Космос
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
Обновлено в 08:28
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено вчера в 14:05
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Авто
Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
Экспертами уже озвучена приблизительная дата, когда этот внедорожник появится в России.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной
Фигурист пожаловался, что сломанную ногу жены восстанавливали в Германии после того, как в России ее окончательно «изуродовали».
Обновлено в 07:49
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку РФ в резолюцию по Крыму и Донбассу
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 5 июля начал рассматривать резолюцию, которой призывает прекратить военные действия в Донбассе и начать деэскалацию.
Обновлено в 05:36