Футбол

Хавбек юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубомREGNUM 06:52

Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте».
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Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»

Sport24.ru05:45

Игрок юношеской сборной России Севикян подписал контракт с испанским клубом

Чемпионат03:17

СМИ: «Леванте» подписал контракт с игроком юношеской сборной России

Матч ТВ06:06

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»

Спорт-Экспресс05:32

Футболист юношеской сборной России стал игроком испанского клуба

Газета.Ru04:48

Футболист сборной России U18 подписал контракт с «Леванте»

Нева Спорт04:32

Футболист юношеской сборной России подписал контракт с клубом из Испании

РБК01:00
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Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Гаджеты

Xiaomi потратит $725 млн на конкуренцию с Huawei в Китае

Компания Xiaomi Corporation намерена потратить дополнительные 5 млрд юаней (приблизительно $725 млн) на расширение собственной розничной сети в Китае в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Общество

Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня

Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия

В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Футбол

Дмитрий Торбинский: «У меня нет вариантов продолжения карьеры, только если во дворе играть»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мыслями о продолжении карьеры.
Обновлено в 07:56
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Автоспорт

Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля

Сегодня на трассе Поль-Рикар рассматривается запрос Ferrari на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, оштрафовавших Себастьяна Феттеля.
Обновлено в 08:39
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren

Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Вениамин Кондратьев рассказал, как на Кубани развивается соцсфера

Губернатор края после традиционной прямой линии президента России с жителями страны прокомментировал основные вопросы Вениамин Кондратьев рассказал, как на Кубани развивается соцсфера, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Обновлено в 02:19
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit

Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 07:47
Авто

Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен

В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Экономика

Apple попросила правительство США не обострять торговую войну

Компания Apple направила письмо главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру, в котором просит не вводить дополнительные пошлины в 25 процентов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:26
Технологии

«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателекомом»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Общество

Следственный комитет удалил законопроект о статьях за врачебные ошибки

Следственный комитет удалил с портала проектов нормативных правовых актов законопроект, который вводит в Уголовный кодекс РФ отдельные статьи за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Политика

Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
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