Футбол
Хавбек юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубомREGNUM 06:52
Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции
В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Xiaomi потратит $725 млн на конкуренцию с Huawei в Китае
Компания Xiaomi Corporation намерена потратить дополнительные 5 млрд юаней (приблизительно $725 млн) на расширение собственной розничной сети в Китае в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия
В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Футбол
Дмитрий Торбинский: «У меня нет вариантов продолжения карьеры, только если во дворе играть»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мыслями о продолжении карьеры.
Обновлено в 07:56
Автоспорт
Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля
Сегодня на трассе Поль-Рикар рассматривается запрос Ferrari на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, оштрафовавших Себастьяна Феттеля.
Обновлено в 08:39
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Вениамин Кондратьев рассказал, как на Кубани развивается соцсфера
Губернатор края после традиционной прямой линии президента России с жителями страны прокомментировал основные вопросы Вениамин Кондратьев рассказал, как на Кубани развивается соцсфера, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit
Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 07:47
Авто
Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен
В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Экономика
Apple попросила правительство США не обострять торговую войну
Компания Apple направила письмо главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру, в котором просит не вводить дополнительные пошлины в 25 процентов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:26
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателекомом»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Следственный комитет удалил законопроект о статьях за врачебные ошибки
Следственный комитет удалил с портала проектов нормативных правовых актов законопроект, который вводит в Уголовный кодекс РФ отдельные статьи за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51