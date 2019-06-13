Футбол

Хавбек сборной Кипра оценил игру команды РоссииГазета.Ru 21:30

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
1 фотоЕщё 1 видео
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия". Команды встречались в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Победа осталась за сборной России - 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Антреас Макрис: «Россия имеет отличные шансы на выход в финальную часть Евро-2020»

Спорт-Экспресс22:35

Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России

Газета.Ru21:30

Игрок сборной Кипра: «Россия может играть в разный футбол и является фаворитом группы»

Sportbox.RU21:20

Игрок сборной Кипра: «Россия может играть в разный футбол и является фаворитом группы»

Матч ТВ21:20

Макрис: «У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол»

Soccer.ru18:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено в 22:43
Политика

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено в 19:06
Общество

Закрывай коленки, оголяй грудь: 10 летних образов для похода в офис

Эксперт подобрала пять образов для женщин и пять образов для мужчин — последним, чтобы быть летом стильными, придется попотеть, сочетая только рубашки, брюки и шорты.
Обновлено в 23:34
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено в 15:12
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 22:09
Политика

Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400

Обновлено в 17:12
Общество

Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику

Обновлено в 20:12
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Политика

В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности

Обновлено в 15:00
Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC.
Обновлено в 21:53
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Культура

Жёлтые жилеты и дети с оружием: как отпраздновали День России в Архангельске

День России выдался в Архангельске холодным и неприветливым.
Обновлено в 14:53
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию размером с Гавайи

На обратной стороне Луны располагается бассейн Эйткен – самый большой ударный кратер во всей Солнечной системе.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
Политика

Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено в 23:20
Экономика

Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика

Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.
Обновлено в 16:16
Общество

Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 22:16
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное