Происшествия

Хавбек сборной Италии Кьеза сбил человека в автомобильной аварииВести.Ru 01:20

Полузащитник футбольной сборной Италии и клуба Серии "А" "Фиорентина" Федерико Кьеза стал участником неприятной автомобильной аварии. За рулем своего автомобиля футболист не справился с управлением и столкнулся со скутером, из-за чего его водитель был доставлен в ближайший госпиталь.
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