Футбол
Матч ТВФутболисты «Зенита» получили вызов в сборные Словакии и Словении
Полузащитник Роберт Мак и защитник Миха Мевля, выступающие за «Зенит», получили приглашения в национальные команды Словакии и Словении соответственно. В рамках отбора на Евро—2020 сборной Словакии предстоит провести два матча: с Хорватией и Венгрией. Словенцы сыграют с командами Польши и Израиля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика 08:19
Политика
В новый аэропорт Саратова прилетел Владимир Путин
Сегодня в новый аэропорт Гагарин прилетел президент России Владимир Путин.
Четвертая Власть 12:51
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
BBC: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел в «Газпром»
Ранее РБК со ссылкой на близких к ФСБ собеседников сообщил, что Медоев покинул свою должность в ФСБ около месяца назад.
Право.ру вчера в 13:26
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Политика
Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии»
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.
iReactor вчера в 17:54
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Общество
Рэпер L’One подал новый иск к лейблу Тимати Black Star
Музыкант Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати.
News.ru 10:20
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу
Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу.
Ведомости 12:47
Политика
Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона
Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Армия и оружие
Ударный «Охотник» пойдет в серию через 5 лет
Новейший российский ударный дрон "Охотник" может отправиться в серийное производство в 2024 году.
Вести.Ru 07:36
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24