Футбол

Хавбек «Урала» Араторе продолжит карьеру в ШвейцарииSoccer.ru 01:44

Швейцарский клуб "Лугано" арендовал полузащитника "Урала" Марко Араторе. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2019/20.
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Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клуб

Матч ТВ02:25

«Урал» объявил об уходе Араторе. Полузащитник продолжит карьеру в Швейцарии

Sport24.ru03:20

Хавбек «Урала», который ранее играл за «Санкт-Галлен», будет выступать на правах аренды за «Лугано»

Спорт-Экспресс03:35

Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубом

Чемпионат03:02

«Урал» отдал Араторе в аренду в «Лугано»

Советский спорт03:33

Хавбек «Урала» Араторе продолжит карьеру в Швейцарии

Soccer.ru01:44

«Урал» отдал Араторе в аренду «Лугано»

Sports.ruвчера в 23:00
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

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Политика

Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
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Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
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Toyota обнародовала анонс нового малогабаритного паркетника

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Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
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Происшествия

Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске

Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
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Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Экономика

Чиновники и врачи получают одинаково: стали известны официальные данные о зарплатах на Урале

В среднем, по данным статистики, житель области зарабатывает в месяц 41 689 рублей.
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Хоккей

КХЛ рассказала об особенностях календаря

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
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В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
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Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

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Музыка

Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»

Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
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«Рома» показала гостевую форму с изображением молнии

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Транспорт

Екатеринбуржцы придумали светофор с интеллектом: как он выглядит и что умеет

Обновлено в 06:47
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Спорт

CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
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Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
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Авто

Renault доставит автомобиль Arkanа на дом

Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Обновлено вчера в 20:30
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

Обновлено в 03:27
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе

Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 05:39
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