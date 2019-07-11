Футбол
Хавбек «Урала» Араторе продолжит карьеру в ШвейцарииSoccer.ru 01:44
Швейцарский клуб "Лугано" арендовал полузащитника "Урала" Марко Араторе. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2019/20.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Хоккей
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
Обновлено вчера в 15:15
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Здоровье
Врачи назвали три признака серьезных проблем с печенью
Специалисты назвали признаки, которые сигнализируют о серьёзных проблемах и разрушении печени.
Обновлено в 02:19
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Финансы
Рынок криптовалют потерял $40 млрд за сутки. Bitcoin подешевел на 11%
В четверг, 11 июля, капитализация рынка криптовалют опустилась до отметки в $313 млрд, за прошедшие сутки она снизилась на $41 млрд.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
«Рома» представила новую гостевую форму с изображением молнии
«Рома» презентовала комплект новой гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 03:34
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В России появятся похожие на летающие тарелки подлодки
Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Обновлено в 03:28
Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Политика
Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США
Одобренное российскими властями строительство автомагистрали от Казахстана до Белоруссии будет воспринято в США как «настоящий кошмар».
Обновлено в 02:24
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Политика
Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе
В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25