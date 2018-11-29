Как утверждает Marca, на данный момент предметный интерес к хавбеку проявляет мадридский "Реал", который ищет замену 33-летнему Луке Модричу. Если сделка состоится, то Эриксен станет самым дорогим футболистом планеты.

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