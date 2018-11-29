Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира
Газета.Ru
11:12

Как утверждает Marca, на данный момент предметный интерес к хавбеку проявляет мадридский "Реал", который ищет замену 33-летнему Луке Модричу. Если сделка состоится, то Эриксен станет самым дорогим футболистом планеты.
Газета.Ru11:12

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Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

Газета.Ru11:12

«Тоттенхэм» озвучил цену за Эриксена

Матч ТВ10:38

«Реал» нацелился на Эриксена, «Тоттенхэм» требует € 250 млн за игрока

Чемпионат08:53

СМИ: «Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 250 млн евро

Советский спорт08:38

СМИ: «Тоттенхэм» готов продать Эриксена в «Реал» за 250 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:22

«Реал» хочет купить Эриксена на замену Модричу. «Тоттенхэм» запросил 250 млн евро

Sport24.ru08:05

«Реал» хочет подписать Эриксена на замену Модричу. «Тоттенхэм» требует 250 млн евро

Sports.ru06:34
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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