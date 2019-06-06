Футбол

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»Sports.ru 03:37

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.
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В Англии сообщили о скором переходе Дэниэла Джеймса в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru05:31

Джеймс сегодня пройдет медобследование для «Ман Юнайтед»

Soccer.ru03:47

СМИ: Джеймс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:56

СМИ: Полузащитник «Суонси» близок к переходу в «МЮ»

Sportbox.RU04:07

СМИ: Полузащитник «Суонси» близок к переходу в «МЮ»

Матч ТВ04:07

СМИ: Джеймс проходит медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

РИА Новости03:56

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Sports.ru03:37
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