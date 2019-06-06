Футбол
Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»Sports.ru 03:37
Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.
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Американских военных отправят красить стену Трампа
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Клубы РПЛ на общем собрании обсудили проект расширения Лиги до 18 команд с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Песков прокомментировал отставку губернатора Астраханской области
Губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственной просьбе.
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Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
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Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
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Спорт
Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя
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Кино
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Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
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Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
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Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»
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Звездная встреча: Пугачева и Эрнст обнялись на празднике в ресторане
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