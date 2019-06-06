Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»Sports.ru 03:37

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

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