Футбол

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»Sports.ru 03:37

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Англии сообщили о скором переходе Дэниэла Джеймса в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru05:31

СМИ: Джеймс проходит медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

РИА Новости03:56

СМИ: Джеймс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:56

СМИ: Полузащитник «Суонси» близок к переходу в «МЮ»

Sportbox.RU04:07

СМИ: Полузащитник «Суонси» близок к переходу в «МЮ»

Матч ТВ04:07

Джеймс сегодня пройдет медобследование для «Ман Юнайтед»

Soccer.ru03:47

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Sports.ru03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Авто

Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class

В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.
Обновлено в 08:40
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Общество

В Сербии ввели режим стихийного бедствия

Обновлено в 12:38
Политика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 10:37
Кино

«Болотная Тварь» загнулась менее чем за неделю

Феноменальный провал Сериалы стримингового сервиса DC Universe «Титаны» и «Роковой патруль» нашли свою аудиторию, а вот «Болотной твари», расширяющей популярную вселенную, кинокомпания Warner Bros. оказалась не рада.
Обновлено в 14:00
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм)

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
Обновлено в 13:54
Кино

Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 10:05
Политика

Российского шпиона нашли во Франции

Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали.
Обновлено в 13:15
Технологии

«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки

Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Политика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФА

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
Обновлено в 10:06
Политика

Кириенко заявил о запросе молодежи на «трушность»

Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Обновлено в 02:44
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Суонси Сити
Британский футбольный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное