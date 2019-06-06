Футбол
Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»Sports.ru 03:37
Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.
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Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class
В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.
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В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Общество
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Обновлено в 12:38
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Обновлено в 05:55
Футбол
Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм)
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Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии
Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено в 10:05
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Российского шпиона нашли во Франции
Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали.
Обновлено в 13:15
Технологии
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Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
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По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
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Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
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Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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Политика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Футбол
В Париже арестован вице-президент ФИФА
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Шоу-бизнес
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Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Экономика
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова
Обновлено в 02:44
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
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