Футбол
Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»Bookmaker-ratings.ru 13:20
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. По словам Романа Зобнина, «Спартак» подойдет к еврокубковому матчу в хорошей физической форме.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика
Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду
Обновлено в 06:48
Политика
Трамп хотел купить Гренландию за $600 млн в год
Экс-президент США Гарри Трумен собирался купить Гренландию за $100 млн, а действующий президент Дональд Трамп, как выяснилось, был готов платить за остров $600 млн в год.
Обновлено в 09:55
Фигурное катание
Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком
Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
МИД России прокомментировал теракт в Буркина-Фасо
Российский МИД выразил глубочайшие соболезнования погибшим, а также добавили, что организаторы и исполнитель данного теракта должны быть установлены и понести заслуженное наказание.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Малькевич предложил создать трибунал по преступлениям в Ливии
Глава Фонда защиты национальных ценностей призвал создать специальный международный трибунал по преступлениям в Ливии.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14