Футбол

Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»Bookmaker-ratings.ru 13:20

Брага — Спартак
завтра
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. По словам Романа Зобнина, «Спартак» подойдет к еврокубковому матчу в хорошей физической форме.
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