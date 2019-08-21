Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. По словам Романа Зобнина, «Спартак» подойдет к еврокубковому матчу в хорошей физической форме.

Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»

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