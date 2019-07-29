Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евроСоветский спорт 13:16
Хавбек московского Спартака Лукас Фернандо может покинуть российский клуб. Согласно источнику, красно-белые получили предложение о продаже бразильца в Бэйцзин Гоань. Отмечается, что клуб готов продать игрока за 15 млн евро.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
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Спутниковый интернет в России запрещается
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Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
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В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
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Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
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Политика
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Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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Футбол
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
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Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
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Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.
Обновлено в 08:03
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Обновлено 27 июля в 20:08
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Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
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Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:15
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Обновлено в 05:25
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Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
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Здоровье
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В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.
Обновлено в 07:41